Selenskyj in Berlin: Sperrungen und Einschränkungen bei der U5

Berlin - Wegen eines Staatsbesuchs kommt es am Dienstag zu Verkehrsbehinderungen in der Hauptstadt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) wird von Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU ) im Kanzleramt empfangen.

Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU, l.) empfängt Wolodymyr Selenskyj (48), Präsident der Ukraine, vor dem Bundeskanzleramt zu den deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen. © Kay Nietfeld/dpa

Wie die Polizei Berlin mitteilt, kommt es zwischen 8 und 15 Uhr zu Sperrungen im Regierungsviertel. Rund um das Kanzleramt wurde ein Sicherheitsbereich eingerichtet.

Betroffen ist der Bereich südlich der Spree bis zur Scheidemannstraße – inklusive Moltkebrücke, Gustav-Heinemann-Brücke und Kronprinzenbrücke. Autofahrer müssen hier mit Einschränkungen und Umleitungen rechnen.

Aufgrund der polizeilichen Maßnahmen sollen nach Informationen der Berliner Morgenpost die westlichen Ein- und Ausgänge des U-Bahnhofs Bundestag geschlossen werden. Die U5 fährt den Bahnhof jedoch weiterhin an.

Der Besuch von Selenskyj ist nur kurz angesetzt und dauert etwa von 12 bis 14 Uhr. Dennoch sorgt er für einen größeren Polizeieinsatz. Da der Präsident unter die höchste Sicherheitsstufe fällt, gelten besondere Schutzmaßnahmen. Weil es sich aber nur um einen kurzen Aufenthalt handelt, liegt der Fokus vor allem auf Verkehrsmaßnahmen.