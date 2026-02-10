Senatorin Badenberg mit auffällig vielen Dienstreisen in ihre Heimat: Kritik wird laut

Berlin - Nach einem Medienbericht über eine vergleichsweise hohe Zahl von Dienstreisen hat Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg (60, CDU) dazu Stellung genommen.

Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg (60, CDU) beklagt "Unterstellung". © Soeren Stache/dpa

"Ich kann nur sagen, dass alle Dienstreisen, die ich unternommen habe, einen fachlichen Bezug hatten", sagte die CDU-Politikerin nach der Senatssitzung.

Sie suche das Gespräch mit Ministerkollegen aus anderen Bundesländern, erläuterte sie. "Ich glaube, ich würde mich eher angreifbar machen, wenn ich es nicht tun würde." Zudem bekomme sie viele Einladungen für Veranstaltungen, bei denen sie Vorträge halte oder auf dem Podium sitze. "Und sofern es mir terminlich möglich ist, nehme ich auch solche Anfragen an, um das Land Berlin bei solchen Veranstaltungen zu vertreten."

Zuvor hatte der "Tagesspiegel" unter Verweis auf eine entsprechende Aufstellung berichtet, dass Badenberg seit Amtsantritt im April 2023 genau 43 Dienstreisen unternommen habe.

Das seien doppelt so viele wie andere Senatsmitglieder. Zum Vergleich: Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (47, SPD) ging nach dpa-Informationen 21 Mal dienstlich auf Reisen, der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) 18 Mal.



"Die Unterstellung, ich würde jetzt Dienstreisen nutzen, um, ich sage es mal, auf Kosten des Landes Berlin private Aufenthalte zu ermöglichen. Das weise ich entschieden zurück", sagte Badenberg.