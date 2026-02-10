Tauwetter in Berlin: Wohin verschwindet jetzt der ganze Streusplitt?

Berlin - In Berlin lassen milde Temperaturen in dieser Woche Schnee und Eis schmelzen. Doch was passiert jetzt mit dem Streusplitt?

Der Splitt wird von der BSR bei der regulären Straßenreinigung entfernt. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Der meiste Streusplitt wird laut BSR von Anliegern oder von ihnen beauftragten privaten Winterdiensten ausgestreut. Für den Winterdienst auf Gehwegen sind grundsätzlich die Anlieger verantwortlich. Die BSR setzte den Splitt nur auf Fußgängerüberwegen, in Haltestellenbereichen sowie auf einigen Plätzen und Fußgängerzonen ein.

Die Beseitigung des Splitts ist laut BSR kein Spezialeinsatz, wie etwa das Einsammeln von Laub. Er wird bei der regulären Straßenreinigung entfernt. Kehrmaschinen und Mitarbeiter sammeln ihn dabei ein.

Der Splitt wird dann an externe Unternehmen zur Aufbereitung und möglichen Weiterverwertung gegeben. Laut BSR kann er nicht mehr als Streugut wiederverwendet werden, da er seine abstumpfende Wirkung gegen die Glätte verloren hat.

Einen konkreten Zeitpunkt, bis wann der Streusplitt auf Gehwegen, Fußgängerüberwegen und in Haltestellenbereichen entfernt ist, kann die BSR nicht nennen.