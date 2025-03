Spar-Sensation in Berlins Freibädern: Müssen Schwimmer bald frieren?

Berlin - In Berliner Freibädern brauchen Schwimmer in diesem Sommer wohl ein paar Züge mehr, um sich an die Wassertemperatur zu gewöhnen, denn bei der Wassertemperatur wird gespart.

Daher blieben auch die Saunen in den Hallenbädern vom 1. April an bis Ende Oktober geschlossen, teilten die Bäderbetriebe weiter mit. Außerdem ende die Sommersaison in allen Bädern bereits mit dem Ende der Schulferien am 7. September.

Im vergangenen Jahr hatten zumindest einige Bäder aufgrund guten Wetters bis mindestens Mitte September geöffnet. Beginn der Freibadsaison ist im Frühsommer, sobald es warm genug ist.