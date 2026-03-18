Erst raus, jetzt zurück! Wirrwarr um Tusche-Kumpel Brunnemann bei Altglienicke
Berlin - Kehren alte Besen bei der VSG Altglienicke besser? Dan Twardzik (34) und Björn Brunnemann (45) lösen Ersan Parlatan (48) als Trainer ab und machen sich gleich bei dem Team beliebt. Doch um "Brunne", dicker Kumpel von VSG-Entscheider Torsten Mattuschka (45), gibt es ein Wirrungen.
Bis Ende 2025 war der Ex-Profi als Trainer für Altglienickes U23 verantwortlich, seit Jahresbeginn plötzlich nicht mehr. "Brunnes" Aus nach fast zehn Jahren bei der VSG erfolgte still und heimlich, öffentlich schweigen sich alle Parteien dazu aus.
Jetzt ist der Tusche-Kumpel zurück und will künftig statt der U23 den VSG-Profis seine Erfahrung aus 108 Spielen in der 2. Bundesliga einimpfen.
Seine erste Amtshandlung: Spieler und Trainer zockten am Dienstag vor dem Bezirksduell gegen den BFC Dynamo (Freitag, 19 Uhr) ein Fußballtennis-Turnier - für die gute Stimmung.
Die soll unter Vorgänger Parlatan arg gelitten haben, der deswegen schon länger auf der Kippe stand. Nach TAG24-Informationen soll es zwischen Mannschaft und Trainer zwischenmenschlich überhaupt nicht mehr gefunkt haben. Selbst Führungsspieler klagten über Nicht-Kommunikation des Deutsch-Türken.
Fakt ist auch: Für den gebürtigen Berliner ist auch die neunte Station in fünf Jahren nach weniger als einer vollen Saison beendet.
VSG Altglienicke: Werden Dan Twardzik und Björn Brunnemann von der Interims- zur Dauerlösung?
Statt des fachlich geschätzten, menschlich aber eigenwilligen Parlatan setzt die VSG in Brunnemann auf einen Gute-Laune-Bär und in Twardzik auf einen weiteren Ex-Spieler, der im Team hochangesehen ist und bisher für die Spielvorbereitungen zuständig war.
Nach seinem verletzungsbedingten Karriereende sattelte Twardzik zum Trainer um. Schon mehrfach holte er die Kohlen aus dem Feuer, zuletzt als sich die VSG im März vor einem Jahr von Semih Keskin (37) getrennt hatte.
Mattuschka: "Dan kennt die Mannschaft, den Verein und unsere Spielidee im Detail. Er genießt unser volles Vertrauen und bringt die notwendige Klarheit und Energie mit, um das Team in dieser Phase zu führen. Gemeinsam mit Björn Brunnemann haben wir ein Trainerteam, das unsere sportlichen Ziele fokussiert weiterverfolgen wird."
Das Trainerduo aus Twardzik/Brunnemann soll offiziell bis Saisonende agieren, aber: Twardzik hat die nötige A-Lizenz, könnte bei einer erfolgreichen Restrunde zur Dauerlösung werden.
Titelfoto: IMAGO / Matthias Koch