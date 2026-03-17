Der Nächste bitte! Wieder Trainer-Wechsel bei Aufstiegs-Anwärter im Nordosten

Berlin - Der Nächste bitte! Die VSG Altglienicke tauscht wieder ihren Übungsleiter - Cheftrainer Ersan Parlatan (48) wurde beim Aufstiegs-Anwärter der Regionalliga Nordost freigestellt.

Trainer Ersan Parlatan (48) ist bei der VSG Altglienicke nach schon wieder Geschichte. © Roger Petzsche / PICTURE POINT

Was zuerst der kicker berichtet, deckt sich mit TAG24-Informationen. Offiziell bestätigt ist die Trennung des Klubs noch nicht.

Die Amtszeit des Deutsch-Türken endet damit nach nur neun Monaten. Vor wenigen Tagen meinte der scheidende Trainer bei Ostsport.TV: "Ich glaube nicht, dass das eine Krise ist."

Die Zahlen sagen was anderes: Die VSG kam schwer in die Rückrunde, hatte zudem Pech mit dem Spielplan, holte immerhin in Zwickau und Jena ein Remis.

Doch darauf folgten eine Peinlich-Pleite in Meuselwitz (0:4) und ein Heim-Niederlage gegen Luckenwalde (0:2). Auch gegen Babelsberg (1:1) am Sonntag konnte nicht gewonnen werden.

Der letzte Sieg? Liegt drei Monate und sechs Spiele zurück. Jetzt muss das schwächste Glied der Kette gehen.