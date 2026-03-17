Der Nächste bitte! Wieder Trainer-Wechsel bei Aufstiegs-Anwärter im Nordosten
Berlin - Der Nächste bitte! Die VSG Altglienicke tauscht wieder ihren Übungsleiter - Cheftrainer Ersan Parlatan (48) wurde beim Aufstiegs-Anwärter der Regionalliga Nordost freigestellt.
Was zuerst der kicker berichtet, deckt sich mit TAG24-Informationen. Offiziell bestätigt ist die Trennung des Klubs noch nicht.
Die Amtszeit des Deutsch-Türken endet damit nach nur neun Monaten. Vor wenigen Tagen meinte der scheidende Trainer bei Ostsport.TV: "Ich glaube nicht, dass das eine Krise ist."
Die Zahlen sagen was anderes: Die VSG kam schwer in die Rückrunde, hatte zudem Pech mit dem Spielplan, holte immerhin in Zwickau und Jena ein Remis.
Doch darauf folgten eine Peinlich-Pleite in Meuselwitz (0:4) und ein Heim-Niederlage gegen Luckenwalde (0:2). Auch gegen Babelsberg (1:1) am Sonntag konnte nicht gewonnen werden.
Der letzte Sieg? Liegt drei Monate und sechs Spiele zurück. Jetzt muss das schwächste Glied der Kette gehen.
VSG Altglienicke will kommende Saison den Großangriff auf den direkten Aufstiegsplatz starten
Für die VSG war klar, dass die Spielzeit eine Umbruchsaison wird. Insgesamt 23 Spieler kamen, darunter für die 4. Liga hochdekorierte Namen wie Tim Rieder (32 Jahre, 141 Drittliga-Spiele), Jonas Nietfeld (31, 238) oder im Winter Erik Tallig (26) und Nikos Zografakis (26).
Doch während die Hinrunde mehr als annehmlich lief, stagnierte die Entwicklung im neuen Jahr. 21 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Lok Leipzig sind in der VSG-Welt deutlich zu viel.
Deshalb ziehen die Verantwortlichen (wieder einmal) die Trainer-Reißleine, weil sie unter Parlatan das Fernziel gefährdet sahen: Großangriff in der Saison 2026/27 auf den direkten Aufstiegsplatz.
Ein Spitzenplatz war auch schon unter Semih Keskin (37) das Ziel, der in der Vorsaison zu einem ähnlichen Zeitpunkt nach neun Monaten dran glauben musste.
In der Spielzeit davor endete die Ära Karsten Heine (heute 70) nach mehr als vier Jahren. Seitdem tritt die Volkssportgemeinschaft sportlich auf der Stelle.
Zwei zweite Plätze unter Heine 2019/20 und 2020/21 in den Corona-Spielzeiten wurden trotz immer neuer Namen auf dem Feld und an der Seitenlinie nie wieder erreicht.
Titelfoto: Roger Petzsche / PICTURE POINT