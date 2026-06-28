28.06.2026 16:56 Ex-Drittligist in die 6. Liga durchgereicht - Präsidium schlägt Alarm: "Der freie Fall muss gestoppt werden"

Viktoria Berlin ist von der 3. Liga bis in die 6. Liga abgestiegen. Der Verein zieht einen drastischen Schritt, das Präsidium schlägt Alarm.

Von Lukas Schulze

Berlin - In der Saison 2021/22 eroberte Viktoria Berlin die 3. Liga auf. Mit attraktivem Offensivfußball, als zwischenzeitlicher Tabellenführer. Vier Jahre später ist der Berliner Großverein bis in die sechstklassige Berlin-Liga durchgereicht worden. Der Verein zieht einen drastischen Schritt, das Präsidium schlägt Alarm!

Viktoria Berlin oben auf: Nach einem 4:0 über Kaiserslautern war Himmelblau Tabellenführer der 3. Liga. Knapp fünf Jahre ist dieses Bild alt. (Archivbild) © IMAGO / Contrast "Der freie Fall der 1. Männer-Mannschaft muss gestoppt [werden] und die U19- und U17-Junioren müssen weiterhin in der Regionalliga Nordost eine gute Rolle spielen. Das ist das Ziel", formuliert das Präsidium um Ulrich Brüggemann auf seiner Vereinshomepage. Es ist höchste Eisenbahn. Das einst vielleicht spannendste Projekt des Berliner Amateurfußballs ist zum größten Problemkind mutiert. Zwei Abstiege nacheinander, Zahlungsrückstande, eine vorläufige Insolvenz, mangelhafte Kommunikation, Spielbetrieb auf einem Kunstrasen, fernbleibende Fans. Die selbsternannte "dritte Kraft Berlins" hat eine Bruchlandung hingelegt und muss jetzt einen Scherbenhaufen aufkehren. Berlin Regionalsport Comeback nach Rücktritt: Tennis-Mega-Star kommt nach Berlin Im Berg voller Trümmer ist die seinerzeit gegründete FC Viktoria 1889 Berlin Fußball GmbH ist im Berg voller Trümmer verschwunden, die Verantwortlichen seit Monaten auf Tauchstation. Die Website ist offenbar von Netz genommen, die Reputation der visionären Gesellschafter-Brüder Tomislav und Zeljko Karajica komplett im Eimer.

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