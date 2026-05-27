Trotz Gänsehaut-Ansprache und Pokalsieg: Aufstiegsaspirant der Regionalliga sucht neuen Trainer

Berlin - Kuriose Welt bei der VSG Altglienicke! Der Regionalliga -Klub krönte sich am Samstag zum zweiten Mal in seiner Geschichte zum Berliner Pokalsieger – trotzdem sucht der Aufstiegsanwärter einen neuen Vorturner an der Linie!

Dan Twardzik (35) hat seit März an der Seitenlinie das Sagen und führte die VSG zum Berliner Pokalsieg. © Matthias Koch/dpa

Dan Twardzik (35) heißt Altglienickes Erfolgstrainer – doch wie lange noch? Wie TAG24 aus Branchenkreisen erfuhr, klopft die VSG im Hintergrund verschiedene Optionen ab.

Aus Respekt vor Twardziks Leistung, der die VSG Mitte März von Ersan Parlatan (48) übernommen hatte, will der Verein die Trainersuche nicht an die große Glocke hängen.

Zumal die Bilanz des als Interimstrainer installierten Twardzik beachtlich ist: In zwölf Pflichtspielen fuhr er sechs Siege ein, holte in der Liga 16 Punkte und brachte vor allem die Truppe hinter sich. Unter Vorgänger Parlatan hatte es am Ende zwischenmenschlich überhaupt nicht mehr gefunkt.

Mehr denn je ging Twardziks ergreifende Ansprache vor dem Pokalsieg unter die Haut. Ein Video auf Instagram dokumentierte eindrucksvoll seine Motivationskünste:

"Ich habe noch nie so viele in Blau draußen gesehen. Noch nie! Die sind wegen euch hier. Eure Bekannte, eure Freunde, eure Familie, eure Kinder! Geht da raus und macht alle da draußen für euch stolz", heizt der 35-Jährige sein Team darin ein.

Die VSG bog an diesem Tag gegen den BFC Dynamo nicht nur einen Rückstand um, sondern quälte sich in Unterzahl in die Verlängerung. Mit einem Mann weniger markierte Altglienicke durch Jonas Nietfeld (32) den Siegtreffer (2:1 n.V.).