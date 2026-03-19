Kurioser Zickzack-Kurs: Wirrwarr um Tusches Trainer-Kumpel bei Ostklub

Berlin - Kehren alte Besen bei der VSG Altglienicke besser? Dan Twardzik (34) und Björn Brunnemann (45) lösen Ersan Parlatan (48) als Trainer ab und machen sich gleich bei dem Team beliebt. Doch um "Brunne", dicker Kumpel von VSG-Entscheider Torsten Mattuschka (45), gibt es ein Wirrungen.

Torsten Mattuschka (45, l.) und Björn Brunnemann (45) kennen sich seit gut zwei Jahrzehnten, kickten bei Cottbus, Union und später Altglienicke zusammen. (Archivbild) © IMAGO / Matthias Koch

Bis Ende 2025 war der Ex-Profi als Trainer für Altglienickes U23 verantwortlich, seit Jahresbeginn plötzlich nicht mehr. "Brunnes" Aus nach fast zehn Jahren bei der VSG erfolgte still und heimlich, öffentlich schweigen sich alle Parteien dazu aus.

Jetzt ist der Tusche-Kumpel zurück und will künftig statt der U23 den VSG-Profis seine Erfahrung aus 108 Spielen in der 2. Bundesliga einimpfen.

Seine erste Amtshandlung: Spieler und Trainer zockten am Dienstag vor dem Bezirksduell gegen den BFC Dynamo (Freitag, 19 Uhr) ein Fußballtennis-Turnier - für die gute Stimmung.

Die soll unter Vorgänger Parlatan arg gelitten haben, der deswegen schon länger auf der Kippe stand. Nach TAG24-Informationen soll es zwischen Mannschaft und Trainer zwischenmenschlich überhaupt nicht mehr gefunkt haben. Selbst Führungsspieler klagten über Nicht-Kommunikation des Deutsch-Türken.

Fakt ist auch: Für den gebürtigen Berliner ist auch die neunte Station in fünf Jahren nach weniger als einer vollen Saison beendet.