Wegen Nahost-Konflikt: Deutscher Verein stellt Spielbetrieb aus Sicherheitsgründen ein!

Präsident Alon Meyer bringt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die Lage knallhart auf den Punkt:

Knapp zwei Monate nach der ersten Teilnahme eines jüdischen Vereins am DFB-Pokal ist dies ein Tiefschlag für den 1970 gegründeten Klub, der seit Jahren auch nicht-jüdische Menschen aufnimmt, die etwa 75 Prozent aller Mitglieder ausmachen.

Der Israel-Angriff ist auch in der Bevölkerung Berlins ein Thema. Sportverein TuS Makkabi hat die Reißleine gezogen und den Spiel- und Trainingsbetrieb eingestellt.

Makkabi-Präsident Alon Meyer spricht von einer "absoluten Niederlage für uns alle". © Fabian Strauch/dpa

Meyer ist nicht nur Präsident in Berlin, sondern auch von TuS Makkabi Frankfurt. Während dort nach Erhöhung der Sicherheitsmaßnahmen der Spiel- und Trainingsbetrieb fortgeführt werden könne, sei dies in Berlin nicht mehr möglich gewesen.

Bereits am vergangenen Wochenende wurden aufgrund der kritischen Situation die Partie der Oberliga-Fußballer in Neustrelitz sowie das Heimspiel der Basketballer abgesagt. Der Makkabi-Präsident spricht von "massiven Maßnahmen, die ergriffen worden sind".

In Berlin wurden zu Beginn der Woche an Häuserwände Israel- und judenfeindliche Hetzparolen geschmiert, an einer Neuköllner Schule kam es deswegen zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen Schülern und Lehrern.

Zudem musste die Polizei eine Palästina-Demonstration verbieten.