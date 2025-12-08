Steak-Döner für 1 Cent: Kreuzberger Kebab-Laden rührt die Werbetrommel

Berlin - Knuspriges Brot, saftiges Fleisch und frischer Salat: Ein Döner geht (fast) immer. Nur die Preise verderben einem mittlerweile den Appetit. Ein Imbiss in Berlin-Kreuzberg bietet das beliebteste Fastfood der Deutschen nun für einen symbolischen Beitrag an - wenn auch nur kurz.

Viele können sich Döner nicht mehr leisten. (Symbolbild) © Anne Pollmann/dpa

In den sozialen Medien lockt "Tadim" in der Adalbertstraße mit dem unwiderstehlichen Angebot.

Am 13. Dezember wandern ab 12 Uhr leckere Steak-Döner im hausgemachten Brot über die Ladentheke.

Damit wollen die Betreiber ihre Kunden von der "einzigartigen Qualität" ihrer Produkte überzeugen, wie sie verkündeten. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht.

"Tadim" gilt als einer der Berliner Institutionen von Yaprak-Döner, wie die traditionelle Rindfleischvariante aus der türkischen Küche mit dünnen Fleischscheiben vor dem Hype auf TikTok und Co. genannt wurde.

Das Marketing-Konzept Ein-Euro-Döner macht derzeit in Berlin die Runde. Gerade erst feierte das Neuköllner Lokal "Nur Döner" seine Eröffnung. Am vergangenen Sonntag gab es dann bei Zagros Gemüsekebap in Kreuzberg einen Riesen-Andrang.