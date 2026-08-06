Ticketkontrollen umgehen: Berliner Student entwickelt "Blitzer-App" für Nahverkehr

Berlin - Mit "FreiFahren" können Berlinerinnen und Berliner Kontrollen in Bussen und Bahnen melden und auf einer Karte sehen, wo Kontrolleure unterwegs sind.

Auch aus der Politik gibt es seit Langem Forderungen, das Schwarzfahren zu entkriminalisieren. (Symbolfoto) © Carsten Koall/dpa

Entwickelt wurde die Anwendung von TU-Student Johan Trieloff (21). Die Idee entstand bereits im Jahr 2023 während Trieloffs erstem Semester.

Auslöser sei das Buch "Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich" gewesen, das beschreibt, wie Menschen mit geringem Einkommen juristisch deutlich härter bestraft werden. "Mich hat dieses Kontrollregime emotional sehr aufgebracht", sagt der Entwickler in einem Interview mit der "taz" zu den Gründen.

Die App funktioniert nach dem Prinzip einer digitalen Warnkarte: Wer eine Kontrolle entdeckt, kann sie mit wenigen Klicks melden. Die Informationen werden anschließend für andere Nutzer sichtbar.

Die App könne inzwischen auch Muster erkennen und beispielsweise anzeigen, in welche Richtung sich Kontrollteams möglicherweise bewegen.

Trieloff sieht "FreiFahren" nicht nur als Hilfsmittel für Menschen ohne Ticket. Viele Nutzer hätten selbst ein Ticket, würden aber aus Solidarität mitmachen. "Die zweite Zielgruppe sind Menschen, die häufig selbst ein Ticket besitzen, aber das Problem im System erkennen und etwas dagegen tun wollen", erklärt er.

Der Entwickler betont jedoch auch: Eine Garantie, nicht erwischt zu werden, gebe es nicht. "Am sichersten ist es natürlich immer, sich ein Ticket zu kaufen, wenn man die Mittel dazu hat", sagt Trieloff.