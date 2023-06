Husky-Hündin Kira lebte unter katastrophalen Bedingungen: Wer schenkt ihr ein Zuhause?

Hündin Kira (12) wurde im Berliner Tierheim aufgepäppelt. © Tierheim Berlin, 123rf/paologalasso (Bildmontage)

Ihre Vorbesitzer hatten gegen das Tierschutzgesetz verstoßen, sodass die Hündin aus der Verwahrlosung gerettet werden musste.

Seit einem Monat hat Kira Unterschlupf im Berliner Tierheim gefunden und hofft darauf, schnell ein neues Zuhause zu finden.

Kira habe sich in der kurzen Zeit schon toll erholt, wie ihre Pfleger und Pflegerinnen berichten. Jedoch stehe demnächst noch eine Operation wegen Mammatumoren (Tumore in der Gesäugeleiste) an.

Obwohl Kira mit ihren zwölf Jahren schon etwas älter ist, wird sie als sehr lebhaft und rüstig beschrieben. Allerdings wäre es auch möglich, dass die hübsche Husky-Hündin in einem neuen, passenden Zuhause gelassener wird. Die Tierheim-Umgebung sei sehr stressig für Kira.

Am liebsten möchte die Hündin mit ihren neuen Menschen viel in der Natur unterwegs sein. Auch würde sie sich bestimmt über Futtersuchspiele freuen, die ihren Kopf fordern, sagt ihr Tierpflege-Team. Für anstrengende Hundesportarten, wie Agility eigne sich Kira nicht mehr.

Die Husky-Dame wird als freundlich und aufgeschlossen sowohl Menschen als auch anderen Hunden gegenüber beschrieben.