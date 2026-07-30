Trotz CSD-Attentat: "Rave The Planet" findet am 15. August statt
Berlin - Nach dem islamistischen Terroranschlag rund um den Christopher Street Day (CSD) stand die Zukunft von "Rave The Planet" auf der Kippe. Doch jetzt herrscht Klarheit: Die große Technoparade am 15. August wird stattfinden.
"Wir haben uns viele Gedanken gemacht. Wir haben gehört, was die Community will", sagte Gründer Matthias Roeingh (64), besser bekannt als Dr. Motte, in der RBB-"Abendschau". Seine Frau und Mitorganisatorin Ellen Dosch-Roeingh machte unmissverständlich klar: "Die Parade wird stattfinden."
Bereits kurz nach dem Anschlag habe es Gespräche mit der Berliner Polizei gegeben. Bei einem ohnehin geplanten Kooperationsgespräch am Montag sei das Sicherheitskonzept unter den neuen Umständen noch einmal auf den Prüfstand gestellt worden.
"Es gab kleine Anpassungen", erklärte Ellen Dosch-Roeingh. Einen Grund für eine Absage gebe es aber weder aus Sicht der Behörden noch der Veranstalter.
Die Technoparade soll wie geplant auf der Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule stattfinden – also nur wenige Meter von dem Ort entfernt, an dem sich am vergangenen Samstag der islamistische Anschlag ereignete.
Hunderttausende werden bei "Rave The Planet" erwartet
Am Rande des CSD war eine Frau getötet worden. 31 weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Der Attentäter wurde einen Tag später bei einem Schusswechsel mit der Polizei tödlich verletzt.
"Rave The Planet" geht in diesem Jahr bereits in die fünfte Runde. Im vergangenen Jahr feierten nach Angaben der Veranstalter rund 200.000 Menschen bei der Parade. Die Berliner Polizei sprach damals von gut 100.000 Teilnehmern. Auch in diesem Jahr werden Hunderttausende erwartet.
Titelfoto: Christoph Soeder/dpa