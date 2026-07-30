Trotz CSD-Attentat: "Rave The Planet" findet am 15. August statt

Berlin - Nach dem islamistischen Terroranschlag rund um den Christopher Street Day (CSD) stand die Zukunft von "Rave The Planet" auf der Kippe. Doch jetzt herrscht Klarheit: Die große Technoparade am 15. August wird stattfinden.

Die Technoparade wird wieder auf der Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule stattfinden. (Archivbild) © Christoph Soeder/dpa

"Wir haben uns viele Gedanken gemacht. Wir haben gehört, was die Community will", sagte Gründer Matthias Roeingh (64), besser bekannt als Dr. Motte, in der RBB-"Abendschau". Seine Frau und Mitorganisatorin Ellen Dosch-Roeingh machte unmissverständlich klar: "Die Parade wird stattfinden."

Bereits kurz nach dem Anschlag habe es Gespräche mit der Berliner Polizei gegeben. Bei einem ohnehin geplanten Kooperationsgespräch am Montag sei das Sicherheitskonzept unter den neuen Umständen noch einmal auf den Prüfstand gestellt worden.

"Es gab kleine Anpassungen", erklärte Ellen Dosch-Roeingh. Einen Grund für eine Absage gebe es aber weder aus Sicht der Behörden noch der Veranstalter.

Die Technoparade soll wie geplant auf der Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule stattfinden – also nur wenige Meter von dem Ort entfernt, an dem sich am vergangenen Samstag der islamistische Anschlag ereignete.