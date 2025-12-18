Überraschung für Partygänger: Berliner Club "Renate" bleibt doch

Der Club im Berliner Stadtteil Friedrichshain wollte ursprünglich zum Jahreswechsel schließen. Nun gibt es neue Zukunftspläne.

Von Julia Kilian

Berlin - Der Club "Renate" im Berliner Stadtteil Friedrichshain wollte ursprünglich zum Jahreswechsel schließen. Nun gibt es neue Zukunftspläne.

Die "Renate" zählt seit Jahren zu den angesagtesten Clubs im Berliner Nachtleben. (Symbolbild)
Es habe eine Einigung zur Verlängerung des Mietvertrags gegeben, teilte der Club am Donnerstag mit. Weil sich ihre Zukunft erst so kurzfristig geklärt habe, werde der Club aber wie geplant nach Silvester erst einmal vorübergehend schließen.

Man brauche etwas Zeit, um sich neu aufzustellen. Sobald absehbar sei, wann der Club wieder öffne, werde das öffentlich kommuniziert, hieß es.

An Silvester werde wie geplant gefeiert – aber es sei nicht länger ein Abschied, sondern gefeiert werde eine "aufregende Zukunft".

Die "Renate" gilt seit vielen Jahren als einer der beliebtesten Clubs im Berliner Nachtleben.

Gefeiert wird vor allem an den Wochenenden in mehreren Etagen und vielen Zimmern des unsanierten Altbaus. Der Club hatte im vergangenen Jahr angekündigt, Ende 2025 zu schließen.

