Und plötzlich kam Sido: Mein Tag auf dem Lollapalooza

13.40 Uhr: Etwas später als gedacht, kann das Festival auch für mich losgehen. Die typischen Berliner Verkehrsprobleme (Ersatzverkehr, Notarzteinsatz) kommen einem auch am Wochenende in die Quere. Das erste Erfolgserlebnis habe ich aber jetzt schon in der Tasche. Den vorm Stadion verteilten Fireball hat der Kontrolleur nicht gefunden.



14.11 Uhr: Dafür, dass es erst seit knapp zwei Stunden läuft, hat Rapper Ski Aggu schon jede Menge Leute auf die Perry Stage ins Olympiastadion gelockt. Als Herthaner hat er eine wichtige Message paart. Es wird kurz politisch: "Vergesst mal das Fußball-Ding. Ich bin Herthaner, und mein bester Freund ist Union-Fan", sagte der Berliner mit Blick auf die Fan-Rivalität zwischen Hertha BSC und Union. Denn der einzige Feind sei die AfD.

14.35 Uhr: Frag mich, wer bei dieser Hitze den undankbarsten Job hat. Der Gewinner ist schnell gefunden: die Big Bugs. Das sind Leute, die in Käfer-Kostümen gesteckt werden, auf dem Boden liegen und Riesen-Käfer spielen.

15.13 Uhr: Bezahlt wird bargeldlos. Nimmt uns Habeck auch noch das Bargeld weg? Wer schlau war, hat schon im Vorfeld Guthaben auf seinen Chip geladen. Ich natürlich nicht. Macht aber nichts. Es geht auch über Paypal oder die Automaten direkt am Eingang.