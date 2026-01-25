Auto unter Laster eingeklemmt: 16-Jähriger im Krankenhaus verstorben

Berlin - In der Nacht zu Freitag ist ein Jugendlicher bei einem Unfall in Berlin-Reinickendorf lebensbedrohlich verletzt worden. Am Samstag erlag er seinen Verletzungen.

Ein Notarzt musste den lebensgefährlich verletzten 16-Jährigen ins Krankenhaus begleiten. (Symbolfoto) © Fabian Nitschmann/dpa

Der Teenager wurde "unter Reanimationsbedingungen unter Notarztbegleitung" mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte.

Wie die Polizei am Samstag berichtete, handelte es sich um den 16 Jahre alten Beifahrer, der einen Schädelbasis- und Beckenbruch erlitten hatte.

Der Fahrer soll demnach während der Rettungsmaßnahmen das Weite gesucht haben.

Zunächst sei auch ein Hubschrauber angefordert worden, kam letztendlich aber doch nicht zum Einsatz. Zufällig vorbeifahrende Beamte der Kriminalpolizei hatten den Schwerstverletzten zuvor aus dem Wrack befreit und sofort reanimiert.

Nach ersten Erkenntnissen kollidierte das Auto gegen 3.28 Uhr auf der Aroser Allee in Höhe der Genfer Straße mit einem geparkten Laster und wurde durch den Aufprall unter dem Lkw eingeklemmt. In der Folge fing der Wagen im Bereich des Motorraums Feuer, das rasch von den Brandbekämpfern gelöscht werden konnte.