Warnung vor Glatteis in Berlin und Brandenburg: "Gefahr für Leib und Leben"

Berlin - Jetzt wird's richtig ungemütlich in Berlin und Brandenburg : Die Einheimischen müssen sich zum Start in die neue Woche auf Sprühregen, Bodenfrost und Bibber-Temperaturen einstellen. Schlimmer aber: der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Glatteis wegen gefrierender Nässe - und das schon ab Sonntagabend.

Auf Berlins Straßen kann es durch gefrierende Nässe extrem glatt werden. © Sebastian Gollnow/dpa

Einer amtlichen Unwetterwarnung des DWD zufolge sei die Glatteisgefahr in der Nacht zu Montag hoch (Warnstufe 3 von 4). Regen und Nässe könnten plötzlich gefrieren. Dadurch bestehe Gefahr für Leib und Leben.

Auch am Montag bleibt es grau und kalt. Dichte Wolken hängen über der Region, die Höchstwerte liegen bei nur null bis drei Grad. Im Norden und Nordwesten Brandenburgs kann erneut Schnee fallen – teils auch kräftig.

Im Südosten dagegen ist mit Sprühregen zu rechnen - inklusive Glatteisgefahr.

Auch am Dienstag zeigt sich der Himmel meist bewölkt. Nur vereinzelt sind kurze Auflockerungen möglich. Wärmer wird es nicht: Mehr als drei Grad sind nicht drin.