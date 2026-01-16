Auto überschlägt sich mehrfach: 22-Jährige verletzt

Berlin - Am frühen Freitagmorgen kam es in Berlin-Köpenick zu einem schweren Verkehrsunfall , bei dem eine junge Frau verletzt wurde.

Die junge Frau hat bei dem Unfall mehrere Verletzungen davongetragen. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Die 22-Jährige war laut Polizei gegen 6 Uhr morgens auf der Gosener Landstraße in Richtung Gosen unterwegs.

Aufgrund der Wetterlage verlor sie vor dem Waldfriedhof Müggelheim die Kontrolle über ihren Audi und streifte einen Leitpfosten.

Daraufhin überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam schließlich wieder auf den Rädern zum Stehen.

Die Fahrerin konnte den Audi noch selbstständig verlassen. Allerdings trug sie eine Platzwunde und einer Verstauchung an der linken Hand davon.