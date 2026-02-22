Schwerer Bus-Unfall in Berlin: Zwölf Verletzte, Rettungshubschrauber im Einsatz

Berlin - Am Sonntagmittag sind bei einem Unfall in Berlin-Spandau insgesamt zwölf Menschen verletzt worden, einer davon lebensgefährlich.

Der BVG-Bus ist durch den Aufprall gegen einen Baum stark an der Front beschädigt. © 7aktuell.de | P.Neumann

Bei dem Zusammenstoß im Ortsteil Gatow musste ein 46 Jahre alter Autofahrer von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden, wie die Behörde mitteilte.

Die anderen elf Personen sollen nach Polizeiangaben leicht verletzt vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht worden sein. Dabei handelt es sich demnach um einen 26-jährigen Busfahrer und zehn seiner Fahrgäste.

Nach ersten Erkenntnissen stießen das Auto und der BVG-Bus gegen 13.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache frontal auf der Gatower Straße zusammen.

Von der Polizei hieß es, dass der Wagen im Gegenverkehr zuvor leicht von seiner Fahrspur abgekommen sei. In der Folge krachte der Große Gelbe dann gegen einen Baum.