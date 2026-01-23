Auto unter Laster eingeklemmt: Fahrer lebensbedrohlich verletzt

Berlin - In der Nacht zu Freitag ist ein Mensch bei einem Unfall in Berlin-Reinickendorf lebensbedrohlich verletzt worden.

Ein Notarzt musste die lebensgefährlich verletzte Person ins Krankenhaus begleiten. (Symbolfoto) © Fabian Nitschmann/dpa

Die Person wurde "unter Reanimationsbedingungen unter Notarztbegleitung" mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr am Morgen mitteilte.

Zunächst sei auch ein Hubschrauber angefordert worden, kam letztendlich aber doch nicht zum Einsatz. Demnach erlitten drei weitere Menschen bei dem Vorfall einen Schock. Sie wurden vor Ort von den Rettungskräften betreut. Zur Identität der Beteiligten machte die Behörde wir üblich keine Angaben.

Nach ersten Erkenntnissen kollidierte das Auto gegen 3.28 Uhr auf der Aroser Allee in Höhe der Genfer Straße mit einem Laster und wurde durch den Aufprall unter dem Lkw eingeklemmt.

In der Folge fing der Wagen im Bereich des Motorraums Feuer, das rasch von den Brandbekämpfern gelöscht werden konnte.