Rollstuhlfahrer von S-Bahn erfasst und schwer verletzt
Von Johanna Lazar
Berlin - Schreckliche Szenen am Donnerstagmorgen: Ein Rollstuhlfahrer ist bei einem Unfall mit einer S-Bahn am Berliner Bahnhof Westkreuz schwer verletzt worden.
Der Mann war in den Gleisbereich geraten und nach ersten Erkenntnissen der Polizei von einer S-Bahn der Linie 9 erfasst worden.
Zum genaueren Unfallhergang konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.
Auch das Alter des Mannes, der ins Krankenhaus gebracht wurde, sei unbekannt.
Die S-Bahn Berlin informiert beim Kurznachrichtendienst X über die Folgen des Unfalls
Im Bahnverkehr gab es infolge des Unfalls zwischenzeitlich Einschränkungen auf den Linien S3, S5, S7 und S9. Mittlerweile läuft der Verkehr wieder störungsfrei.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa