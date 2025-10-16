Rollstuhlfahrer von S-Bahn erfasst und schwer verletzt

Berlin - Schreckliche Szenen am Donnerstagmorgen: Ein Rollstuhlfahrer ist bei einem Unfall mit einer S-Bahn am Berliner Bahnhof Westkreuz schwer verletzt worden.

Der Mann musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Der Mann war in den Gleisbereich geraten und nach ersten Erkenntnissen der Polizei von einer S-Bahn der Linie 9 erfasst worden.

Zum genaueren Unfallhergang konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Auch das Alter des Mannes, der ins Krankenhaus gebracht wurde, sei unbekannt.