Rollstuhlfahrer von S-Bahn erfasst und schwer verletzt

Am Bahnhof Westkreuz kommt es am Donnerstagmorgen zu einem schlimmen Unfall. Ein Mann im Rollstuhl gerät in den Gleisbereich und wird von einer S-Bahn erfasst.

Von Johanna Lazar

Berlin - Schreckliche Szenen am Donnerstagmorgen: Ein Rollstuhlfahrer ist bei einem Unfall mit einer S-Bahn am Berliner Bahnhof Westkreuz schwer verletzt worden.

Der Mann musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolfoto)
Der Mann musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolfoto)  © Monika Skolimowska/dpa

Der Mann war in den Gleisbereich geraten und nach ersten Erkenntnissen der Polizei von einer S-Bahn der Linie 9 erfasst worden.

Zum genaueren Unfallhergang konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Auch das Alter des Mannes, der ins Krankenhaus gebracht wurde, sei unbekannt.

Die S-Bahn Berlin informiert beim Kurznachrichtendienst X über die Folgen des Unfalls

Im Bahnverkehr gab es infolge des Unfalls zwischenzeitlich Einschränkungen auf den Linien S3, S5, S7 und S9. Mittlerweile läuft der Verkehr wieder störungsfrei.

Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa

