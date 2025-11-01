BVG-Bus auf Abwegen: Vier Verletzte und Schneise der Verwüstung in Karlshorst

Berlin - Ein Bus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ist am Samstagvormittag i n Berlin-Lichtenberg von der Straße abgekommen. Die Feuerwehr musste mit einem Großaufgebot ausrücken.

Die Feuerwehr musste sich bei dem Unfall in Karlshorst um mehrere Verletzte kümmern. © Thomas Peise

Letztendlich hat sich der Großeinsatz glücklicherweise als unnötig erwiesen. Bei dem Unfall wurden insgesamt vier Menschen leicht verletzt - drei wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, wie die Behörde am Mittag mitteilte.

Nach Informationen eines Polizeisprechers machte der Bus gegen 10.38 Uhr im Römerweg einen Ausritt auf den angrenzenden Grünstreifen, nachdem der Fahrer einen medizinischen Notfall erlitten hatte.

Hier mähte der große Gelbe mehrere kleine Bäume und eine Laterne um, bevor er nahe dem Gehweg an einem Grundstück zum Stehen kam.

Die Einsatzkräfte kümmerten sich um auslaufende Betriebsstoffe und stellten den Brandschutz sicher.