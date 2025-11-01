BVG-Bus auf Abwegen: Vier Verletzte und Schneise der Verwüstung in Karlshorst
Berlin - Ein Bus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ist am Samstagvormittag in Berlin-Lichtenberg von der Straße abgekommen. Die Feuerwehr musste mit einem Großaufgebot ausrücken.
Letztendlich hat sich der Großeinsatz glücklicherweise als unnötig erwiesen. Bei dem Unfall wurden insgesamt vier Menschen leicht verletzt - drei wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, wie die Behörde am Mittag mitteilte.
Nach Informationen eines Polizeisprechers machte der Bus gegen 10.38 Uhr im Römerweg einen Ausritt auf den angrenzenden Grünstreifen, nachdem der Fahrer einen medizinischen Notfall erlitten hatte.
Hier mähte der große Gelbe mehrere kleine Bäume und eine Laterne um, bevor er nahe dem Gehweg an einem Grundstück zum Stehen kam.
Die Einsatzkräfte kümmerten sich um auslaufende Betriebsstoffe und stellten den Brandschutz sicher.
Die Berliner Feuerwehr berichtet beim Kurznachrichtendienst X über den Unfall in Lichtenberg
Die Feuerwehr war in der Spitze mit 58 Kräften im Ortsteil Karlshorst im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Thomas Peise