Crash in Mahlsdorf: Auto zwischen Tram und Baum eingeklemmt

Berlin - Bei einem Unfall mit einer Tram ist am Samstagvormittag in Berlin-Mahlsdorf ein Mensch leicht verletzt worden.

Die Strecke musste von BVG und Feuerwehr wieder freigeräumt werden. © Berliner Feuerwehr

Wie die Feuerwehr mitteilte, stießen das Auto und die Straßenbahn gegen 10.42 Uhr am Hultschiner Damm Ecke Goldregenstraße zusammen.

Dabei wurde das Fahrzeug gegen einen Straßenbaum gedrückt und zwischen Baum und Tram eingeklemmt.

Eine Person erlitt den Angaben nach Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Die Freiwillige Feuerwehr musste gemeinsam mit der BVG anrücken, um das verkeilte Fahrzeug zu befreien und die Strecke wieder freizuräumen.