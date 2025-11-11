 564

Tödlicher Unfall in Biesdorf: Fahranfänger rast mit Mietwagen und kracht in Bäume

Von Thorsten Meiritz

Berlin - In der Nacht zu Dienstag ist ein 19-Jähriger bei einem Unfall im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf tödlich verletzt worden.

Die beiden Insassen mussten von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.  © Berliner Feuerwehr

Er starb noch an der Unfallstelle. Sein 20 Jahre alter Begleiter wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahranfänger und sein Beifahrer wurden bei dem folgenschweren Crash in dem Carsharing-Auto eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Nach ersten Erkenntnissen kam der Wagen kurz nach Mitternacht wegen überhöhter Geschwindigkeit hinter einer Kreuzung vom Blumberger Damm ab.

Anschließend krachte das Fahrzeug in zwei Bäume auf dem Mittelstreifen, überschlug sich und blieb schließlich stark zerstört auf der Seite liegen.

Die Feuerwehr berichtet beim Kurznachrichtendienst X über den Unfall in Biesdorf

Die Feuerwehr war mit 28 Kräften im Ortsteil Biesdorf im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zu diesem Zweck wurde das Mietwagen-Wrack sichergestellt.

Erstmeldung von 6.51 Uhr, aktualisiert um 13.13 Uhr.

