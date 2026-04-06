Fataler Unfall in Lichtenberg: Rollerfahrerin sofort tot

Berlin - Am Ostersonntag ist eine Rollerfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Lichtenberg ums Leben gekommen.

Die Mannschaft eines Löschfahrzeugs, das sich gerade in der Nähe des Unfallorts befand, eilte der Frau sofort zu Hilfe. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Die 50-Jährige erlag trotz umgehend eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Nach Angaben der Feuerwehr habe sich zum Zeitpunkt des Vorfalls ein Löschfahrzeug in der Nähe befunden, sodass die Retter der Frau unmittelbar zu Hilfe eilten. Dennoch konnte ein Notarzt nur noch ihren Tod feststellen.

Nach ersten Erkenntnissen kam die Fahrerin gegen 21.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf Höhe der Atzpodienstraße nach links von der Frankfurter Allee ab und stieß mit ihrem Roller gegen den Bordstein der Mittelinsel.

Durch den Aufprall verlor sie die Kontrolle über das Gefährt und stürzte auf die Straße. Ihr Roller krachte im Gegenverkehr in ein Auto, das gerade an einer roten Ampel wartete.