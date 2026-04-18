Frau nach Unfall ambulant behandelt - jetzt ist sie im Krankenhaus gestorben

Berlin - Eine Frau, die am 4. April bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Wannsee verletzt wurde, ist Samstagfrüh in einem Krankenhaus gestorben.

Die Verstorbene musste wenige Stunden nach einer ambulanten Behandlung erneut ins Krankenhaus eingeliefert werden. (Symbolfoto) © Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa

Die 81-Jährige stürzte auf die Straße und verletzte sich am Kopf, nachdem sie von einem Auto erfasst worden war, wie die Polizei mitteilte.

Dabei zog sie sich eine Kopfverletzung zu, die zunächst ambulant im Krankenhaus behandelt wurde. Wenige Stunden später verschlechterte sich der Gesundheitszustand der Seniorin, sodass sie erneut in eine Klinik eingeliefert werden musste.

Seitdem befand sie sich dort in Behandlung, bis sie jetzt verstarb. Um die genaue Todesursache zu ermitteln, hat die Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet.

Hierbei soll auch die Frage geklärt werden, ob der Tod unmittelbar mit dem Unfall in Verbindung steht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Frau gegen 22 Uhr mit ihrem Einkaufswagen die Königstraße überqueren und übersah dabei ein herannahendes Auto.