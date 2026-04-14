Wagen kracht in geparkte Autos und überschlägt sich: Fahrer lebensgefährlich verletzt

Berlin - Am Montagnachmittag ist ein Mensch bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Zehlendorf lebensbedrohlich verletzt worden.

Die lebensgefährlich verletzte Person musste unter Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolfoto) © Paul Zinken/dpa

Die Person musste von den Polizeikräften, die zuerst am Ort des Geschehens eintrafen, aus ihrem Auto befreit werden und wurde anschließend unter Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Behörde machte wie üblich keine Angaben zur Identität der Fahrerin oder des Fahrers. Weitere Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

Nach ersten Erkenntnissen kam der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache gegen 16.19 Uhr von der Potsdamer Straße ab und krachte in der Folge in vier geparkte Autos.

Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen.

Die Feuerwehr war mit 18 Einsatzkräften vor Ort.