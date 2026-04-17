Rote Ampel übersehen? Radfahrer kracht in Jugendlichen und wird lebensgefährlich verletzt

Berlin - Bei einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern in Berlin -Friedrichshain ist ein 65-Jähriger schwer verletzt worden.

Rettungskräfte brachten den 65-Jährigen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein 14-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 17.50 Uhr auf dem Radfahrschutzstreifen der Mühlenstraße in Richtung Warschauer Straße unterwegs.

An der Kreuzung zur Mildred-Harnack-Straße musste der Jugendliche an einer roten Ampel anhalten. Zeugenaussagen zufolge fuhr ein 65-Jähriger mit seinem Fahrrad offenbar zu schnell auf ihn zu und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Er krachte mit dem wartenden Jugendlichen zusammen und stürzte anschließend über den Lenker auf die Fahrbahn.

Der 65-Jährige blieb bewusstlos liegen und wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.