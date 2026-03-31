Fußgänger nach Crash in Reinickendorf von Kleintransporter eingeklemmt
Berlin - Bei einem Unfall mit mehreren Beteiligten in Berlin-Reinickendorf ist am Montagvormittag ein 33-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden.
Laut Polizei war ein 25-Jähriger gegen 10.50 Uhr mit seinem Kleintransporter auf der Zobeltitzstraße unterwegs.
An der Kreuzung Antonienstraße/Zobeltitzstraße kollidierte er aus noch ungeklärter Ursache mit einem Auto eines 53-Jährigen.
Infolge des Zusammenstoßes kam der Transporter von der Spur ab und erfasste den Fußgänger, der gerade die Fahrbahn überqueren wollte.
Die Wucht des Aufpralls drückte den 33-Jährigen gegen ein geparktes Fahrzeug, wo er zwischen diesem und dem Transporter eingeklemmt wurde. Dabei erlitt er unter anderem verschiedene Knochenbrüche. Rettungskräfte befreiten ihn und brachten ihn stationär zur Behandlung.
Der Transporterfahrer und der Autofahrer erlitten leichtere Hautabschürfungen sowie Prellungen, die jeweils ambulant versorgt wurden. Der Kleintransporter wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Berliner Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa