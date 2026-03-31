Fußgänger nach Crash in Reinickendorf von Kleintransporter eingeklemmt

Berlin - Bei einem Unfall mit mehreren Beteiligten in Berlin-Reinickendorf ist am Montagvormittag ein 33-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden.

Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann (33) in eine Klinik. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Laut Polizei war ein 25-Jähriger gegen 10.50 Uhr mit seinem Kleintransporter auf der Zobeltitzstraße unterwegs.

An der Kreuzung Antonienstraße/Zobeltitzstraße kollidierte er aus noch ungeklärter Ursache mit einem Auto eines 53-Jährigen.

Infolge des Zusammenstoßes kam der Transporter von der Spur ab und erfasste den Fußgänger, der gerade die Fahrbahn überqueren wollte.

Die Wucht des Aufpralls drückte den 33-Jährigen gegen ein geparktes Fahrzeug, wo er zwischen diesem und dem Transporter eingeklemmt wurde. Dabei erlitt er unter anderem verschiedene Knochenbrüche. Rettungskräfte befreiten ihn und brachten ihn stationär zur Behandlung.