Heftiger Kreuzungs-Crash in Marzahn: Beide Fahrer verletzt und ohne Pappe

Berlin - Treffen sich zwei Männer ohne Führerschein an einer Kreuzung: Was wie der Anfang eines schlechten Witzes klingt, hat am Sonntagnachmittag für einen schweren Unfall im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf gesorgt.

Beide Fahrzeuge sind bei dem Zusammenstoß schwer beschädigt worden. © Thomas Peise

Bei dem heftigen Crash wurden die Fahrer im Alter von 24 und 49 Jahren verletzt. Beide erlitten ein Schädel-Hirn-Trauma und mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen soll der 24-Jährige gegen 16 Uhr mit einem Transporter an der Kreuzung Märkische Allee/Ecke Wuhletalstraße in den Opel eines 49-Jährigen gekracht sein, der Vorfahrt gehabt hätte.

Durch den heftigen Aufprall wurde das Auto gegen eine Laterne und ein Vorfahrtsschild geschleudert, die dabei schwer beschädigt wurden, teilte die Behörde weiter mit.

Zur Sicherung des Lichtmasts musste die Feuerwehr sogar mit einem Kran anrücken.