Kind von Straßenbahn erfasst – Feuerwehr muss eingeklemmtes Bein befreien

Berlin - Am Dienstagabend kam es in Berlin-Lichtenberg zu einem schweren Unfall , bei dem ein Kind von einer Straßenbahn erfasst und eingeklemmt wurde.

Wie das Kind unter die Straßenbahn geriet, ist bislang unklar. © 7aktuell.de | Dennis Kowyrkin

Nach bisherigen Ermittlungen geriet das Kind in der Falkenberger Chaussee aus ungeklärter Ursache in den Bereich der einfahrenden Straßenbahn.

Dabei wurde ein Bein des Jungen eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten ihn daraufhin mit einem Hebekissen und versorgten ihn umgehend medizinisch.

Wie schwer die Verletzungen sind, ist derzeit noch unklar.

Der Fahrer der Straßenbahn erlitt einen Schock und wurde ebenfalls vor Ort betreut.