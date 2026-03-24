Kind von Straßenbahn erfasst – Feuerwehr muss eingeklemmtes Bein befreien
Berlin - Am Dienstagabend kam es in Berlin-Lichtenberg zu einem schweren Unfall, bei dem ein Kind von einer Straßenbahn erfasst und eingeklemmt wurde.
Nach bisherigen Ermittlungen geriet das Kind in der Falkenberger Chaussee aus ungeklärter Ursache in den Bereich der einfahrenden Straßenbahn.
Dabei wurde ein Bein des Jungen eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten ihn daraufhin mit einem Hebekissen und versorgten ihn umgehend medizinisch.
Wie schwer die Verletzungen sind, ist derzeit noch unklar.
Der Fahrer der Straßenbahn erlitt einen Schock und wurde ebenfalls vor Ort betreut.
Wegen des Unfalls und der Rettungsmaßnahmen kam es zu starken Beeinträchtigungen im Verkehr. So wurden die Straßenbahnlinien M5 und 17 in Richtung Falkenberg und Prerower Platz zeitweise eingestellt. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizei.
Titelfoto: 7aktuell.de | Dennis Kowyrkin