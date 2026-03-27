Person von Auto erfasst und unter Wagen geschleudert: Augenzeugen unter Schock

Berlin - Bei einem schweren Unfall im Berlin-Altglienicke ist am Freitagnachmittag eine Person lebensgefährlich verletzt worden.

Drei Menschen erlitten bei dem Anblick des Unfalls einen Schock. © Berliner Feuerwehr

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde die Person gegen 14.40 Uhr in der Schönefelder Chaussee aus bislang ungeklärter Ursache von einem Auto erfasst und unter ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug geschleudert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe sich die Lage bestätigt. Gemeinsam mit mehreren Passanten konnte die Feuerwehr die verletzte Person rasch unter dem Fahrzeug befreien.

Anschließend versorgte der Rettungsdienst sie medizinisch. Unter notärztlicher Begleitung kam sie in ein Krankenhaus.

Drei weitere Personen, die das Geschehen miterlebt hatten, wurden wegen des Schocks betreut. Eine von ihnen wurde zur weiteren Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert.