Rentnerin von Auto erfasst und unter Wagen geschleudert: Augenzeugen unter Schock

Berlin - Bei einem schweren Unfall im Berlin-Altglienicke ist am Freitagnachmittag eine 66-jährige Frau lebensgefährlich verletzt worden.

Drei Menschen erlitten bei dem Anblick des Unfalls einen Schock. © Berliner Feuerwehr

Nach bisherigen Ereknntnissen der Polizei ging die Frau plötzlich auf die Schönefelder Chaussee, ohne auf den Verkehr zu Achten. Dort erfasste sie den Angaben der Feuerwehr zufolge gegen 14.40 Uhr ein 39-Jähriger trotz Bremsen mit seinem Wagen, woraufhin die 66-Jährige unter ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug geschleudert wurde.

Gemeinsam mit mehreren Passanten konnte die Feuerwehr die Verletzte rasch unter dem Fahrzeug befreien.

Anschließend versorgte der Rettungsdienst sie medizinisch. Unter notärztlicher Begleitung kam die 66-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie notoperiert wurde.

Drei weitere Personen, die das Geschehen miterlebt hatten, wurden wegen des Schocks betreut. Eine von ihnen wurde zur weiteren Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert.