Sprinter überschlägt sich bei Crash auf Märkischer Allee: Sieben Verletzte
Berlin - Bei einem schweren Unfall in Berlin-Marzahn hat sich am Samstagnachmittag ein Sprinter überschlagen. Mehrere Menschen wurden verletzt.
Der Crash ereignete sich laut Polizei gegen 16 Uhr auf der Märkischen Allee.
Wie die Behörde auf X mitteilte, war ein Fahrer mit seinem Mercedes Sprinter in Richtung Ahrensfelde unterwegs, als im Kreuzungsbereich Havemannstraße ein VW-Fahrer nach links abbog.
Es kam zum Zusammenstoß – durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Sprinter.
Insgesamt sieben betroffene Personen konnten sich laut Feuerwehr - teils mithilfe von Ersthelfern - noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte aus den Fahrzeugen befreien.
Vor Ort stufte ein Notarzt zwei Menschen als schwerst- und drei weitere als schwer verletzt ein. Sie kamen wie eine weitere leicht verletzte Person in ein Krankenhaus. Ein weiterer Leichtverletzter wurde ambulant behandelt.
Erhebliche Verkehrseinschränkungen
Der Bereich um die Märkische Allee und Havemannstraße wurde für die Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen weiträumig abgesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Gebiet.
Die Feuerwehr war mit 53 Kräften im Einsatz, zudem war der Verkehrsunfalldienst der Polizei vor Ort.
