Sprinter überschlägt sich bei Crash auf Märkischer Allee: Sieben Verletzte

Berlin - Bei einem schweren Unfall in Berlin-Marzahn hat sich am Samstagnachmittag ein Sprinter überschlagen. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Vier Personen wurden nach dem Unfall auf der Märkischen Allee ins Krankenhaus gebracht. © Thomas Peise

Der Crash ereignete sich laut Polizei gegen 16 Uhr auf der Märkischen Allee.

Wie die Behörde auf X mitteilte, war ein Fahrer mit seinem Mercedes Sprinter in Richtung Ahrensfelde unterwegs, als im Kreuzungsbereich Havemannstraße ein VW-Fahrer nach links abbog.

Es kam zum Zusammenstoß – durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Sprinter.

Insgesamt sieben betroffene Personen konnten sich laut Feuerwehr - teils mithilfe von Ersthelfern - noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte aus den Fahrzeugen befreien.

Vor Ort stufte ein Notarzt zwei Menschen als schwerst- und drei weitere als schwer verletzt ein. Sie kamen wie eine weitere leicht verletzte Person in ein Krankenhaus. Ein weiterer Leichtverletzter wurde ambulant behandelt.