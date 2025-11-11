Tödlicher Unfall in Biesdorf: Fahranfänger kracht in mehrere Bäume und stirbt
Berlin - In der Nacht zu Dienstag ist ein 19-Jähriger bei einem Unfall im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf tödlich verletzt worden.
Er starb noch an der Unfallstelle. Sein 20 Jahre alter Begleiter wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.
Der Fahranfänger und sein Beifahrer wurden bei dem folgenschweren Crash in dem Auto eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.
Nach ersten Erkenntnissen kam der Wagen kurz nach Mitternacht aus bislang ungeklärter Ursache vom Blumberger Damm ab.
Anschließend krachte das Fahrzeug in mehrere Bäume und blieb schließlich stark zerstört auf der Seite liegen.
Die Feuerwehr berichtet beim Kurznachrichtendienst X über den Unfall in Biesdorf
Die Feuerwehr war mit 28 Kräften im Ortsteil Biesdorf im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr