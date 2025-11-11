Tödlicher Unfall in Biesdorf: Fahranfänger kracht in mehrere Bäume und stirbt

Berlin - In der Nacht zu Dienstag ist ein 19-Jähriger bei einem Unfall im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf tödlich verletzt worden.

Die beiden Insassen mussten von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. © Berliner Feuerwehr

Er starb noch an der Unfallstelle. Sein 20 Jahre alter Begleiter wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahranfänger und sein Beifahrer wurden bei dem folgenschweren Crash in dem Auto eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Nach ersten Erkenntnissen kam der Wagen kurz nach Mitternacht aus bislang ungeklärter Ursache vom Blumberger Damm ab.

Anschließend krachte das Fahrzeug in mehrere Bäume und blieb schließlich stark zerstört auf der Seite liegen.