Unfallkrankenhaus schlägt Glatteis-Alarm: "Haben jeden Tag volles Haus"

Berlin - Wegen der seit Tagen anhaltenden Glätte werden im Berliner BG Unfallkrankenhaus derzeit viele Menschen behandelt.

Auf Berlins Straßen war es vor allem am Montagmorgen gefährlich glatt. © Jens Kalaene/dpa

"Wir haben jeden Tag volles Haus", sagte Sprecherin Angela Kijewski. Täglich gibt es demnach zwischen 30 und 40 Menschen, die wegen Glätteunfällen behandelt werden müssen. Sowohl die Betten als auch die Kapazitäten des Personals seien mehr als ausgelastet. "Die Chirurgen arbeiten die Nächte durch."

Derzeit gibt es demnach viele Menschen mit Knochenbrüchen, vor allem an den Händen, da Stürzende sich vor allem damit abstützen. Häufig seien aber auch Gehirnerschütterungen durch Stürze auf den Hinterkopf sowie Gesichts- und Hüftverletzungen.

Es habe zudem auch schon Stürze gegeben, an denen Menschen knapp an einer Querschnittslähmung vorbeigekommen seien, sagte Kijewski. Durch den Sturz auf spiegelglattem Boden könne man sich auch schwere Verletzungen an der Wirbelsäule zuziehen.

"Passt auf euch auf und verhaltet euch an die Lage angepasst", appellierte sie. So sollte man vernünftiges Schuhwerk tragen und am besten Spikes an den Schuhen befestigen - das sorge für einen besseren Halt. Außerdem empfahl sie den "Pinguingang": Mit dem Oberkörper etwas nach vorn gebeugt sowie leicht gebeugten Knien über vereiste Flächen gehen.