Wieder Glätte-Warnung für Berlin: Tram-Chaos immer noch nicht behoben

Berlin - Achtung, Rutschpartie! Ganz so schlimm wie am frühen Montagmorgen ist es zwar nicht, dennoch ist in Berlin und Brandenburg Vorsicht geboten. Der Deutsche Wetterdienst warnt am Donnerstag vor Glättegefahr.

Auf den Straßen Berlins könnte es erneut glatt werden. © Fabian Sommer/dpa

Gefrierender Sprühregen oder Schneegriesel hat die Straßen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) vorerst fest im Griff.

Die gute Nachricht: Bislang ist es trotz überfrierender Nässe auf den Fahrbahnen recht ruhig. In der Nacht kam es nur vereinzelt zu kleineren Glätteunfällen mit Blechschäden, wie die Leitstellen der Polizei mitteilten.

Tagsüber bleibt es auch für Fußgänger ungemütlich. Die Temperaturen bewegen sich zwischen minus zwei und null Grad. Im Südwesten Brandenburgs fällt im weiteren Verlauf sogar Schnee.

In der Nacht kann dieser stellenweise wieder in gefrierenden Sprühregen übergehen. Die Temperaturen sinken dann auf bis zu minus fünf Grad.

Erst ab Freitagnachmittag beruhigt sich das Winterwetter wieder. Bei Werten von ein bis minus vier Grad lässt sich sogar die Sonne blicken. Zudem lassen Glättegefahr und Schneefall langsam nach.