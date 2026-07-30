Zwei Hubschrauber im Einsatz: Mann stürzt ins Gleisbett und wird von S-Bahn erfasst
Berlin - Ein älterer Mann ist am Mittwochabend am S-Bahnhof Savignyplatz in ein Gleisbett gestürzt und schwer verletzt worden.
Er wurde von einer einfahrenden S-Bahn erfasst, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 19 Uhr. Derzeit wird von einem Unfall ausgegangen.
Die Verletzungen waren so schwer, dass die Rettungskräfte zunächst einen Rettungshubschrauber alarmierten.
Während der aufwendigen Rettungsmaßnahmen wurden zudem dringend Blutkonserven benötigt. Diese brachte ein zweiter Rettungshubschrauber in kürzester Zeit zur Unglücksstelle.
Anschließend wurde die schwer verletzte Person in ein Krankenhaus gebracht.
Während des Einsatzes musste der S-Bahn-Verkehr zwischen Tiergarten und Charlottenburg in beiden Richtungen vorübergehend eingestellt werden. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr