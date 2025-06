Vater und Sohn fischen mit Magneten nach Schätzen in der Panke: Plötzlich muss Polizei her

Berlin - In Berlins Gewässern sind das Vater-Sohn-Gespann John und Scott mit Magneten bewaffnet auf der Suche nach Schätzen. Doch was das Duo aus dem Wasser fischt, ruft die Polizei auf den Plan.

In Berlin sind Vater John und sein Sohn Scott mit starken Magneten bewaffnet auf Schatzsuche. © Screenshot/Instagram/mascottchen.co (Bildmontage)

Begleitet von der KabelEins-Doku "Abenteuer Leben" waten John und Scott in Anglerhosen in die Panke, die im brandenburgischen Bernau entspringt und sich 20 Kilometer durch die Bezirke Pankow und Mitte schlängelt, bis sie im Wedding am Nordhafen in den Spandauer-Schifffahrtskanal und schließlich in die Spree mündet.

Der erste Fund des Tages: Eine unspektakuläre Schaufel, die John und Scott als Schrott in einer Sackkarre sammeln und nach ihrer Aktion mit dem restlichen zu erwartenden Müll zum Recyclinghof bringen.

Doch plötzlich klebt das Magazin einer Pistole am Magneten. "Das müssten neun Millimeter sein. Zwölf bis 18 Schuss", mutmaßt Vater John, der sein Fachwissen von der Bundeswehr bei seinem Hobby gut gebrauchen kann.

Nach einer leeren Geldkassette aus dem Spielautomaten fischen die beiden eine Pistole der Firma "Glock" aus dem Wasser, die der Polizei übergeben werden muss. Das vorher gefundene Magazin könnte dazu passen, so John. Doch damit nicht genug: Nach einigem Unrat folgen eine Schreckschusswaffe und zwei wohl Jahrzehnte alte Revolver.