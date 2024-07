Vorbestrafter Pro-Palästina-Aktivist schüttet FU-Präsident Wasser ins Gesicht

FU-Präsident Günter M. Ziegler ist Opfer einer Wasser-Attacke geworden. © Jörg Carstensen/dpa

Ein Video, das unter anderem auf dem Instagram-Kanal der Gruppe "Students for a Free Palestine FU Berlin" geteilt wurde, zeigt den Vorfall.

Ziegler sitzt darin an einem Tisch, als eine Person ihm unvermittelt ein Glas Wasser ins Gesicht schüttet und "Wake up from your Genocide" (auf Deutsch etwa: Wachen Sie aus Ihrem Völkermord auf) ruft.

Danach sagt der Angreifer: "This is not pepperspray, don't cry" (Deutsch: Weinen Sie nicht, das ist kein Pfefferspray). Vermutlich nimmt der Mann damit Bezug auf die Räumung eines Protestcamps im Mai, bei der die Polizei zum Teil Tränengas einsetzte. Die Pressestelle der FU bestätigte den Vorfall. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Nach Angaben eines Sprechers passierte der Vorfall am Donnerstag im Büro des Präsidenten. Ziegler und Mitglieder des Präsidiums hatten sich dort seit längerem für ein Gespräch mit Vertretern des Allgemeinen Studierendenausschuss (Asta) verabredet.

"Die Vertretung des Asta hatte im Vorfeld auch angefragt, eine von einer Strafanzeige betroffene Person mitzubringen, das Präsidium hatte keine Einwände. Die Person war dem Präsidenten bisher namentlich nicht bekannt. Die Person beteiligte sich zunächst an dem Austausch mit dem Asta, fiel aber durch eine aggressive Gesprächsführung auf", sagte ein Pressesprecher.