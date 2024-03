Weltwasser-Tag: Nicht nur Berlin bekommt zur EURO2024 eine Erfrischung

Berlin - Noch zwölf Wochen bis zum Anpfiff der Fußball-Europameisterschaft 2024 . Unter dem Motto "Ein Spiel – ein Trinkbrunnen" startete am heutigen Freitag zum Welt-Wassertag eine nachhaltige und erfrischende Kampagne.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (56, Grüne, r.) weihte am Freitag den ersten Trinkbrunnen der EURO2024 in Berlin ein. © Berliner Wasserbetriebe

Für jedes der 51 EM-Spiele wird ein öffentlicher Trinkbrunnen in Deutschland aufgestellt.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (56, Grüne) weihte zusammen mit Prof. Dr. Christoph Donner (54) und Bundesfamilienministerin Lisa Paus (55, Grüne) den ersten der drei neuen Brunnen, die Berlin bekommt, im Olympiapark ein.

"Ich freue mich sehr, dass wir mit dem Projekt über den Sommer ein sichtbares und bleibendes Zeichen an 51 Orten in ganz Deutschland setzen und auch dem Thema Hitze und Klimaanpassung mehr Aufmerksamkeit verschaffen", so Lemke.

Auf dem Coubertinplatz wird der zweite Brunnen stehen. Im Volkspark Wilmersdorf wird der dritte errichtet.