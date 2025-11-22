XXXL-Tram für Berlin? Linke fordert Mega-Bahn mit 60 Metern Länge
Berlin - Berlin setzt auf XXXL-Format: Eine neue Straßenbahn mit 60 Metern Länge soll künftig deutlich mehr Fahrgäste aufnehmen können.
Die BVG testet seit einigen Monaten eine 50 Meter lange Straßenbahn. Reguläre Trams sind circa 30 bis 40 Meter lang.
Doch Die Linke möchte noch einen Schritt weiter gehen und eine XXXL-Tram in der Hauptstadt fahren lassen, wie die B.Z. weiß.
Die neuen Fahrzeuge mit 50 Meter Wagenlänge würden das vorhandene Potenzial für das Streckennetz nicht optimal ausnutzen, wie Parteimitglied Kristian Ronneburg (39) mitteilte. "Ein Großteil der Haltestellen ist bereits für Fahrzeuge bis 60 Meter Länge ausgelegt", so Ronneburg.
Als mögliche Einsatzstrecken für die Mega-Tram gelten die Linien M4, M5 und M6, da dort die Fahrgastzahlen besonders hoch sind.
Die 50 Meter lange Bahn habe Platz für 312 Fahrgäste. Noch gebe es Probleme mit der Traglast von Brücken, doch ab 2026 soll die XXXL-Tram im Linienbetrieb unterwegs sein.
Am Donnerstag steht die mögliche XXXL-Tram im Abgeordnetenhaus zur Debatte.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa