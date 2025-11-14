Biber-Gate: Steht in Brandenburg bald Biberbraten auf der Speisekarte?

Potsdam - Ist der Biber bald nicht nur in der Natur, sondern auch auf Brandenburger Tellern zu sehen? Über diese ungewöhnliche Idee wird derzeit beim Landesbauernamt diskutiert.

Naturschützer und Bauernverbände streiten über den richtigen Umgang mit Brandenburgs Bibern. © 123RF/uschidaschi (Symbolbild)

Henrik Wendorff, Präsident des Landesbauernverbands, hält Biberfleisch für unterschätzt. Es sei "ein attraktives Nahrungsmittel mit hochwertigem Fleisch", sagt er.

Schließlich ernähre sich der streng geschützte Nager rein vegetarisch und äußerst wählerisch – Bio-Qualität quasi garantiert.

Auch der Bauernbund sieht Potenzial. Statt entnommene Tiere zu entsorgen, könne man Fleisch und Fell nutzen, meinen die Vertreter des kleineren Verbands.

Sie verweisen auf eine Tradition aus dem Mittelalter, als der Biber wegen seines Schwanzes sogar als Fisch galt und in der Fastenzeit auf dem Teller landete.

Die Diskussion um eine mögliche Biber-Plage ist nicht neu. Fakt ist: Der Nager richtet Schäden an. Er fällt mühelos ganze Bäume und staut Gewässer auf, so stark, dass es zu Überschwemmungen kommt.