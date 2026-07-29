Polizei entdeckt Cannabispflanzen in Transporter: Die Ausrede ist kurios

Sonnewalde (Elbe-Elster) - Bei einer Verkehrskontrolle in Brandenburg ist der Polizei am Dienstag ein Transporter mit illegaler Fracht ins Netz gegangen.

In Südbrandenburg sind die Beamten bei einer Kontrolle fündig geworden. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Bei der Überprüfung in der Kirchhainer Straße in Sonnewalde entdeckten die Beamten mehrere Kartons mit Cannabis-Jungpflanzen, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte.

Die Insassen konnten demnach keinen plausiblen Nachweis für ihre berauschende Ladung erbringen und gaben mangelnde Botanikkenntnisse als Ursache an.

Denn nach einer Belehrung durch die Einsatzkräfte behaupteten die Tatverdächtigen, dass sie ihr Frachtgut für Tomatenpflanzen gehalten hätten.