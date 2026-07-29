Polizei entdeckt Cannabispflanzen in Transporter: Die Ausrede ist kurios
Sonnewalde (Elbe-Elster) - Bei einer Verkehrskontrolle in Brandenburg ist der Polizei am Dienstag ein Transporter mit illegaler Fracht ins Netz gegangen.
Bei der Überprüfung in der Kirchhainer Straße in Sonnewalde entdeckten die Beamten mehrere Kartons mit Cannabis-Jungpflanzen, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte.
Die Insassen konnten demnach keinen plausiblen Nachweis für ihre berauschende Ladung erbringen und gaben mangelnde Botanikkenntnisse als Ursache an.
Denn nach einer Belehrung durch die Einsatzkräfte behaupteten die Tatverdächtigen, dass sie ihr Frachtgut für Tomatenpflanzen gehalten hätten.
Das nutzte aber nichts. Die Pflanzen wurden von den Polizisten sichergestellt und die Insassen des Transporters vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa