Opel steht mit laufendem Motor mitten auf der Straße: Als Beamten sich nähern, ist der Grund klar

Brandenburg an der Havel - Manchmal fragt man sich wirklich, wie der eine oder andere Alkoholsünder überhaupt noch den Schlüssel ins Zündschloss stecken konnte.

Der 48-Jährige musste kräftig ins Röhrchen pusten. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa

In Brandenburg an der Havel ist die Polizei am Dienstag über einen Opel informiert worden, der mit laufendem Motor mitten auf der Franz-Ziegler-Straße stand.

Wie die Behörde mitteilte, schien der Fahrer zu schlafen, erwachte dann aber doch noch, als die Beamten sich ihm näherten.

Die Einsatzkräfte stellten einen starken Alkoholgeruch bei dem 48-Jährigen fest und ließen ihn daraufhin erst einmal kräftig pusten.

Und beim Ergebnis staunten die Polizeikräfte bestimmt nicht schlecht, denn das Gerät zeigte sage und schreibe 3,96 Promille an. Wo andere also schon mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus liegen, ist der Mann tatsächlich noch mit seinem Auto gefahren.

Damit war dann aber natürlich Schluss, zumal der Suffkopf obendrein keinen gültigen Führerschein hatte.

Stattdessen führte sein Weg in eine Klinik, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Anschließend übergaben die Polizisten den Mann zur Ausnüchterung in die Obhut eines Bekannten.