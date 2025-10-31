Drogenlabor in Nauen: Tatverdächtige in U-Haft, Katastrophenschutz rückt an

Nauen (Havelland) - Im Fall des von Ermittlern entdeckten Drogenlabors in Brandenburg sind die beiden Tatverdächtigen inzwischen in Untersuchungshaft.

Die Einsatzkräfte müssen vor dem Abtransport erst überprüfen, um welche Chemikalien es sich handelt. © Julian Stähle

Der Haftbefehl wurde am späten Donnerstagabend erlassen, wie ein Sprecher des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Den 41 und 50 Jahre alten Männern wird "gemeinschaftliches bandenmäßiges unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge" vorgeworfen.

Das Mindeststrafmaß für dieses Delikt liegt laut Staatsanwaltschaft bei fünf Jahren Freiheitsstrafe.

Um 8 Uhr sollten am Freitag die Aufräumarbeiten in dem Drogenlabor in Nauen fortgesetzt werden.

Aufgrund der Mengen an Drogen, Chemikalien und Müll geht der Sprecher des Zollfahndungsamtes nicht davon aus, dass an einem Tag alles erledigt werden kann.