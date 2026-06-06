Feuerwehr im Großeinsatz: Mensch tot aus brennenden Bungalow geborgen

Kremmen - Bei einem Brand eines Bungalows in Kremmen im Landkreis Oberhavel haben Einsatzkräfte am Freitag einen Menschen nur noch tot bergen können.

Weil der Bungalow direkt am Wasser lag, rückte zusätzlich ein Feuerwehrboot zur Absicherung an. © 7aktuell.de | P.Neumann

Gegen 16.30 Uhr ging bei der Feuerwehr der Alarm ein. Schon während der Anfahrt bekamen die Einsatzkräfte die Info, dass sich noch eine Person im brennenden Gebäude befinden könnte.

Wie die Polizei mitteilte, stieß die Feuerwehr bei den Löscharbeiten auf die Leiche.

Weil der Bungalow direkt am Wasser lag und teilweise über einem Hohlraum gebaut war, rückte zusätzlich ein Feuerwehrboot zur Absicherung an.

Während des Einsatzes kam es dann zum Teil-Einsturz des Gebäudes. Trotz der extrem schwierigen Lage konnten die Einsatzkräfte einen direkt angrenzenden Bungalow retten. Das Nachbarhaus hatte zeitweise schon gebrannt und stand nur rund 30 Zentimeter neben dem Feuer-Objekt.