Glättegefahr: Präsenzpflicht an Brandenburger Schulen am Dienstag ausgesetzt

Potsdam - Wegen erwarteter Wetter-Extreme und einer Unwetterwarnung wegen Glätte steht es den Eltern in Brandenburg am Dienstag frei, ihre Kinder zur Schule zu schicken.

Bei Glätte kann der Weg zur Schule gefährlich werden. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Die Präsenzpflicht sei für diesen Tag ausgesetzt, teilte das Brandenburger Bildungsministerium mit. Bereits am Freitag war die Präsenzpflicht wegen eines erwarteten Schneesturms aufgehoben worden.

Grundlage der Entscheidung seien die aktuellen Wetterprognosen und eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Der DWD warnt vor Glatteis durch überfrierenden Regen.

Eltern sollen unter Berücksichtigung der örtlichen Witterungsbedingungen entscheiden, ob sie ihre Kinder am Unterricht teilnehmen lassen wollen, hieß es in dem Ministeriumsschreiben. "Wenn Eltern ihr Kind aus Gründen wie etwa einer besonderen Wetterlage oder auch Krankheit zu Hause lassen, gilt das als entschuldigtes Fehlen."