Lagerhalle brennt in Treuenbrietzen: Bundesstraße und Bahnstrecke gesperrt

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Eine Lagerhalle in Treuenbrietzen im Landkreis Potsdam-Mittelmark ist aus bisher unklarer Ursache in Brand geraten.

Von Marc-Oliver von Riegen

Treuenbrietzen - Eine Lagerhalle in Treuenbrietzen im Landkreis Potsdam-Mittelmark ist am Samstagabend aus bisher unklarer Ursache in Brand geraten.

Die Feuerwehr warnte vor der ausgeprägten Rauchentwicklung.
Die Feuerwehr warnte vor der ausgeprägten Rauchentwicklung.  © Julian Stähle

Die Feuerwehr warnte wegen eines ausgedehnten Brandes vor Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung.

Sie empfahl Anwohnern, das betroffene Gebiet zu meiden, die Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.

Menschen waren nach Angaben eines Sprechers nicht in akuter Gefahr.

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Die Lagerhalle, die in Brand geriet, umfasst laut Feuerwehr eine Fläche von 1500 Quadratmetern. Die nahe Bundesstraße 102 und die Bahnstrecke waren zunächst gesperrt.

Die brennende Lagerhalle umfasst eine Fläche von rund 1500 Quadratmetern.
Die brennende Lagerhalle umfasst eine Fläche von rund 1500 Quadratmetern.  © Julian Stähle

Von der Sperrung der Bahnstrecke war die Regionalbahn RB 33 betroffen, wie der Anbieter Odeg informierte. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) hatte zunächst über den Brand berichtet.

Titelfoto: Julian Stähle

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